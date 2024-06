Reggio Calabria: gli studenti dell’ITT Panella Vallauri conquistano il Teatro Cilea

StrettoWeb

Conquista la grande platea del teatro Cilea, lo spettacolo messo in scena dagli studenti dell’ITT Panella Vallauri di Reggio Calabria. Un trionfo di emozioni ha travolto il pubblico durante la prima dello spettacolo andato in scena il 6 giugno nel massimo teatro cittadino. La pièce, diretta dalle docenti dell’Istituto scolastico, ha saputo conquistare i cuori degli spettatori con le interpretazioni magistrali degli attori e la suggestiva scenografia per la realizzazione di un evento indimenticabile, con la messa in scena dell’opera riadattata tratta da “Il malato immaginario” di Moliere.

I personaggi, magistralmente interpretati da Carlo Colico (tutor del progetto) e dagli alunni: Isabella Fortugno (3BI), Daniela Sapone (3AG), Francesco Seminara (5BM), Andrea Riganello (3DI), Miriam Paviglianiti (3AG), Paolo Vadalà (3BM), Giuseppe Musarella (5AG), Francesco Falduto (2BM), Alessandro Praticò (3BM), Mario Ferlaino (3AG), Antonino Otomega (3AG), Erika Vadalà (4AH), si sono dimostrati all’altezza della situazione e hanno ampiamente dimostrato come la passione, l’impegno e la dedizione possano portare alraggiungimento di importanti obiettivi.

La regia della professoressa Angela Battaglia, con l’aiuto delle prof.sse Simona Castelfranco e Antonella D’Ascola risulta impeccabile. La messa in scena è stata curata nei minimi dettagli, con scenografie suggestive, realizzate in particolare dagli alunni Giovanni Gironda e Mattvii Yefremov della classe 3AG, coadiuvati dal gruppo degli alunni dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione dell’Istituto e coordinati dalle Prof.sse Titti Leone e Manuela Turano, con i mobili di scena dello “Svuota Cantine”di Domenico Calabrese e con i costumi della costumista Renè Bruzzese (Sartoria Stile D’epoca) che hanno contribuito a creare un’atmosfera magica e coinvolgente che ha tenuto la platea con gli occhi puntati sul palco per tutta la durata dello spettacolo. La grafica della comunicazione è stata realizzata da Vittoria Sapone (4BG) e Giorgia Alampi (5AG).

“Il malato immaginario” firmato ITT Panella Vallauri ,si è dimostrato un vero e proprio gioiello teatrale che meritava di essere visto. Uno spettacolo che ha regalato emozioni intense per il significato forte che il progetto dal quale è nato porta con sé.

Tutto ha avuto inizio dall’idea della Dirigente scolastica, prof.ssa Teresa Marino, che ha deciso di destinare parte dei fondi provenienti dal PNRR a 5 progetti co-curriculari di laboratorio teatrale. Questi progetti sono finalizzati a potenziare le competenze di base degli studenti grazie ad interventi mirati e personalizzati sui bisogni di ognuno di loro con lo scopo di promuovere il successo formativo.

Il piano prevede azioni specificatamente finalizzate al contrasto dell’abbandono scolastico, alla promozione del successo educativo e l’inclusione sociale.

Portare avanti l’arte e la cultura è fondamentale per la crescita e lo sviluppo di una società, questo il pensiero finale che la Dirigente scolastica ha dedicato agli alunni: “L’arte e la cultura sono elementi che arricchiscono la vita delle persone, offrendo loro nuove prospettive, stimoli creativi e momenti di bellezza, e questi ragazzi hanno regalato alla nostra città un autentico momento di bellezza per l’altissimo significato che l’azione educativa intera ha mosso a loro favore. Questa esperienza è stata un’opportunità per crescere, imparare e sperimentare nuove emozioni.”

Questa meravigliosa avventura si spera possa non essere solo un ricordo indelebile, ma una consuetudine annuale dell’ Istituto scolastico cittadino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.