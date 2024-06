Reggina, è ufficiale: Maurizio Pellegrino si è dimesso

StrettoWeb

“LFA Reggio Calabria comunica che, in data odierna, Maurizio Pellegrino ha rassegnato le proprie dimissioni da direttore sportivo. La Società ringrazia il direttore per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune personali e professionali”. Con questa breve nota la Fenice, in attesa di ottenere il nome Reggina, annuncia la separazione con il DS Pellegrino.

Una notizia che su StrettoWeb avevamo anticipato in tempi non sospetti, da oltre una settimana, quando ancora c’era chi parlava di incontri per definire il futuro. L’ex Catania ha svuotato armadietti e scrivania già da tempo. Non stava prendendo parte alla programmazione della nuova stagione, che vedrà invece la promozione di Praticò a DG, il ritorno di Ennio Russo e il passaggio di Bonanno a Direttore Sportivo. Ancora nulla di definito, invece, sul fronte allenatore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.