Reggina, guarda chi si rivede? Inzaghi e Fabbian insieme, selfie nostalgico: “sempre un piacere”

Toh, chi si rivede! Certo, non hanno la maglia amaranto, non hanno cucito addosso il logo Reggina, ma rivederli insieme fa sempre un certo effetto. Pippo Inzaghi e Giovanni Fabbian si incontrano. Selfie e pubblicazione sui social. “Sempre un gran piacere”, ha scritto il giovanotto azzurro, mentre il mister ha ricambiato con i cuori sui social.

Inutile stare a dire dove si siano conosciuti, così come è inutile sottolineare quanto Inzaghi abbia creduto in Fabbian – lanciandolo in Serie B da subito titolare – e quanto il centrocampista abbia ricambiato, a suon di gol pesanti e grandi prestazioni. E così, dopo l’incredibile stagione in riva allo Stretto, conclusa oltre un anno fa, ma soprattutto dopo l’annata appena conclusa, i due si ritrovano, con il tecnico tra l’altro pronto alle nozze. Per l’allenatore, ricordiamo, l’esperienza con la Salernitana, mentre ora è in attesa di una squadra e gli estimatori non mancano. Fabbian, invece, ha sfruttato alla grande la prima occasione in Serie A, grande protagonista del miracolo Bologna, qualificatosi in Champions League.

