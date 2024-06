Parte dal Regno Unito il tour sui Pink Floyd di Nick Mason: in estate sarà anche a Roccella

StrettoWeb

Parte oggi dalla Victoria Hall di Stoke il tour europeo di Nick Mason con il suo Nick Mason’s Saurceful of Secrets, il super gruppo formato dal leggendario musicista e cofondatore dei Pink Floyd per portare dal vivo alcune perle del mitico gruppo rock britannico. Ben 14 date solo nel Regno Unito, fino al live di Londra del 29 giugno e poi, dal 2 luglio ad Utrecht (Paesi Bassi), altri venti concerti nel resto d’Europa. Il prestigioso e imperdibile live, che toccherà Parigi, Lussemburgo, Monaco, Milano, Roma, Berlino ed altre importanti Città europee, avrà una storica data anche in Calabria, al Teatro Il Castello di Roccella Jonica il 24 luglio.

Con Nick Mason ci sarà un’autentica band di all stars della musica mondiale: l’altro Pink Floyd Guy Pratt al basso, Gary Kemp, chitarrista degli Spandau Ballet, Lee Harris, chitarrista dei Blockheads e Dom Beken, pianista dei Transit Kings. Mason riceverà a Roccella il Riccio d’Argento del celebre orafo calabrese Gerardo Sacco, premio della 38ª edizione del Festival Fatti di Musica diretto da Ruggero Pegna, nella sezione dedicata ai “Miti della Musica Mondiale”. Dopo stelle come Carlos Santana, Tina Turner, Sting, Simple Minds, Elton John, James Taylor e moltissime altre, Pegna è riuscito ad assicurare al pubblico calabrese un’altra imperdibile gemma del panorama musicale mondiale, con il Patrocinio e la collaborazione della Presidenza della Regione Calabria.

La felicità di Ruggero Pegna

“Avere Nick Mason in Calabria con un live spettacolare sui suoi Pink Floyd, è un altro sogno che si realizza – afferma il promoter – In questi anni ho cercato di portare quaggiù eventi straordinari, alcuni irripetibili, stelle che normalmente si esibiscono solo nelle più importanti città del mondo, realizzando i sogni di tanti calabresi! Nick Mason è una leggenda, come grandiosi sono i musicisti che ha messo insieme per questo live, tra cui Gary Kemp, ex Spandau Ballet, con cui ho iniziato quest’avventura in Calabria. Ringrazio il Presidente Roberto Occhiuto per aver condiviso il prestigio dell’evento e per il fondamentale sostegno, il sindaco di Roccella Vittorio Zito per la collaborazione locale e tutti gli amanti della grande musica che abbracceranno questa icona del rock”.

Un live che resterà nella storia dei Grandi Eventi in Calabria e che si avvarrà, nello stile che ha contribuito a rendere indimenticabili i Pink Floyd, di un imponente e spettacolare allestimento scenotecnico, con proiezioni ed effetti speciali.

La carriera di Nick Mason

Nick Mason, tra i più grandi batteristi di sempre, appassionato di automobilismo, pilota di elicotteri, scrittore, ha ricevuto nel 2012 la Laurea Honoris Causa in Lettere dall’Università di Westminster e nel 2018 l’onorificenza di Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Dopo aver pubblicato il libro “A personal history of Pink Floyd”, l’unico Pink Floyd sempre presente nel gruppo ha deciso di portare in tutto il mondo, con pochi e imperdibili live, alcune delle perle memorabili che hanno segnato il rock e la cultura musicale a livello planetario, consacrando i Pink Floyd tra le band cult più importanti e influenti di tutti i tempi. In scaletta una ventina di brani mitici, alcuni del periodo segnato dalla “leggenda” di Syd Barrett, da “Insterstrellar Overdrive” e “Astronomy Domine” del primo album “The Piper at the Gates of Dawn”, a “One of These days” tratto da “Meddle”, da “Saurceful of Secrets”, brano che titola il secondo album e il nuovo progetto, a “Point Me at the Sky” di David Gilmour e Roger Waters, immortalato anche in un video. Ed ancora brani di altri album sensazionali come Ummagumma e Atom Heart Mother. Con i Nick Mason’s Saurceful of Secrets nel 2020 Mason ha pubblicato l’album Live at Roundhouse.

L’evento ha anche il Patrocinio del Comune di Roccella Jonica e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La prevendita dei biglietti, tutti a sedere, prosegue online su ticketone.it e in tutti i punti Ticketone autorizzati. Per informazioni tel. 0968441888 www.ruggeropegna.it.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.