Novità Poste: anche all’Ufficio di Rovito si potrà richiedere il passaporto

È arrivato anche nell’Ufficio Postale di Rovito Polis, il progetto ideato da Poste Italiane per rendere gli Uffici Postali nei comuni con meno di 15mila abitanti la Casa dei servizi digitali. Gli interventi di ristrutturazione effettuati presso la sede di via Giuseppe Mazzuca, infatti, hanno messo a disposizione dei cittadini del piccolo comune del reggino locali completamente nuovi, forniti di un nuovo impianto di illuminazione a basso consumo, nuovi arredi e postazioni ergonomiche.

“Gli uffici postali, grazie al progetto Polis, hanno cambiato completamente aspetto: clima confortevole, ambiente totalmente rinnovato, semplificazione della vita dei cittadini che si rivolgono giornalmente allo sportello” spiega Maria Ida Nigro Imperiale, direttrice dell’ufficio postale di Rovito. Anche a Rovito, dunque, è possibile richiedere anche i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr, la banca dati unica del Ministero dell’Interno, che potranno essere richiesti direttamente allo sportello oppure in modalità digitale direttamente presso il Totem installato nella sala al pubblico.

Tra i servizi per i cittadini grazie al progetto Polis anche i servizi INPS per i pensionati che potranno richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico e i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina Amministratore di Sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata fra il Ministero”

Da oggi, inoltre, i cittadini residenti o domiciliati a Rovito, potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente presso l’Ufficio Postale di via Mazzuca, senza andare in Questura. Grazie alla piattaforma tecnologica di Poste Italiane sarà l’operatore di sportello a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di polizia di riferimento.

A scelta del richiedente, inoltre, Poste Italiane potrà occuparsi anche della consegna a casa dei cittadini. A pochi giorni dall’avvio del servizio in via Mazzuca è già stato richiesto il primo passaporto. “Avere un servizio così nell’ufficio postale permette di sfatare il mito sulle attese che da sempre sono il punto debole degli uffici”.

“Questo permette di dimezzare i tempi e dà la possibilità di avere anche questa tipologia di servizi e pochi passi da casa. Sicuramente una svolta per noi cittadini – dichiara la giovanissima Maria Milito, prima cliente a richiedere il documento presso gli sportelli dell’ufficio di Rovito- per adesso non c’è nessun viaggio all’estero in programma, ma ho comunque pensato di investire qualche minuto per richiedere il passaporto, perché precludersi questa possibilità”.

“L’avvio del servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti in alcuni uffici postali della provincia di Cosenza, rappresenta un traguardo importante per l’azienda e per i cittadini che non dovranno più fare lunghi viaggi per richiedere il rilascio del documento, spesso con perdite di tempo e con disagi legati alla logistica. Questo servizio, unitamente al rilascio di tante altre certificazioni, trasforma l’ufficio postale in uno sportello unico dove chiunque potrà interfacciarsi con la Pubblica amministrazione, in modo facile e veloce” spiega il direttore della Filiale di Poste Italiane di Cosenza, Raffaele Mattera, che ha voluto ricordare la prima richiesta con una fotografia.

