Meteo Catania, le previsioni per domani domenica 9 giugno

Domenica 9 Giugno a Catania si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una leggera copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata, fino a raggiungere il cielo coperto verso sera. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +24,1°C e i +32,6°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di calore costante durante l’arco della giornata.

Durante la mattina, la velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere che potranno arrivare fino a 15,2km/h. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Est, garantendo un’aria calda che arriverà sulla città. L’umidità si manterrà intorno al 34-37%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1011hPa.

Nel pomeriggio, le nubi aumenteranno di intensità, portando a una copertura nuvolosa che potrà arrivare fino al 72%. Le temperature si manterranno elevate, ma la presenza delle nubi potrebbe attenuare leggermente la percezione del calore. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,7km/h, mantenendo la direzione da Est – Nord Est.

Verso sera, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa quasi totale del 97-99%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una leggera diminuzione rispetto alle ore più calde della giornata. La velocità del vento sarà variabile, ma si manterrà su valori contenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 18,9km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, Domenica 9 Giugno a Catania si prevede una giornata con un’alternanza di nubi e schiarite, temperature elevate e venti moderati. Le condizioni meteo si manterranno stabili nei prossimi giorni, con temperature che si attesteranno su valori simili e una presenza costante di nubi. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di adattarsi di conseguenza per godere al meglio della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 9 Giugno a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +24.2° perc. +23.7° Assenti 4.5 O max 5.5 Ponente 41 % 1012 hPa 5 nubi sparse +25.2° perc. +24.8° Assenti 7.7 O max 12.4 Ponente 39 % 1012 hPa 8 poche nuvole +30.1° perc. +29.3° Assenti 9.4 SSO max 13.2 Libeccio 35 % 1011 hPa 11 poche nuvole +32.6° perc. +32.1° Assenti 10.8 SSE max 15.2 Scirocco 34 % 1011 hPa 14 nubi sparse +30.9° perc. +30.4° Assenti 14.1 E max 14.2 Levante 37 % 1009 hPa 17 nubi sparse +29° perc. +28.7° Assenti 9.5 ENE max 12.2 Grecale 41 % 1010 hPa 20 cielo coperto +27.1° perc. +27° Assenti 7.1 ONO max 13.6 Maestrale 41 % 1011 hPa 23 cielo coperto +25.9° perc. +25.7° Assenti 1.9 N max 5.7 Tramontana 45 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:38 e tramonta alle ore 20:21

