Incidente sull’A2, Calabria in lutto per la perdita del giovane Luca Barone

La Calabria piange l’ennesima giovane vita che si spegne in un terribile incidente stradale. Solo pochi giorni fa, infatti, la nostra terra ha detto addio alla 25enne Martina Guzzi, morta 4 giorni fa a Catanzaro. E oggi, purtroppo, un altro giovane uomo, Luca Barone, ci ha lasciati nel terribile incidente di questa mattina a Rogliano. 32enne di Figline Vegliaturo, in provincia di Cosenza, era conosciuto da tutta la comunità per la laboriosità con cui gestiva il suo bar di Grupa, in una frazione di Aprigliano.

La vicinanza di Figline Vegliaturo

“Il Comune di Figline Vegliaturo e tutta la sua comunità sono profondamente scossi per la tragica scomparsa del caro concittadino Luca Barone. In questo momento in cui tutto appare buio ed inspiegabile, l’unica certezza è l’indelebile ricordo del sorriso, della gentilezza e della cordialità del nostro figlio, amico e fratello Luca, ragazzo che si è sempre prodigato per il suo Comune e la sua comunità”.

“Il Sindaco di Figline Vegliaturo, l’Amministrazione comunale ed i dipendenti tutti, si stringono attorno ai familiari di Luca ed al loro dolore, esprimendo totale vicinanza in questa prova della vita così dura e difficile da superare. Si dice che “quando perdiamo un nostro caro qui sulla terra guadagniamo un angelo in cielo che veglia su di noi”. Allora ti giunga il nostro affetto…ovunque tu sia. E veglia sul tuo paese, che ancora aveva tanto bisogno di te”.

Il cordoglio di Aprigliano

“Con profondo dolore e sincero cordoglio, la comunità di Aprigliano si unisce nel ricordo di Luca. La sua scomparsa – scrive il Comune – lascia un vuoto enorme ed incolmabile, Luca era conosciuto per il suo spirito laborioso e la sua capacità di accogliere ogni cliente con un sorriso. Il Comune di Aprigliano si impegna a onorare la memoria di Luca Barone ed il suo contributo alla nostra comunità. Buon viaggio Luca”.

“La politica ha il dovere di fermarsi”

“Di fronte a tragedie cosi grandi, la politica ha il dovere di fermarsi! La notizia della scomparsa di Luca Barone, ci ha lasciati senza parole. Insieme a lui abbiamo trascorso momenti di gioia e allegria nel suo Bar di Grupa. Ragazzo solare e splendido! Siamo profondamente affranti per quanto accaduto e ci stringiamo al dolore della famiglia. In segno di rispetto, il Movimento Insieme si può ha deciso di annullare il comizio in programma questo pomeriggio in Sila”.

