Franco Arcidiaco ricorda Tommaso Rossi, un altro storico eurodeputato reggino

Franco Arcidiaco, editore della Città del Sole, ricorda Tommaso Rossi, eurodeputato reggino di Cardeto, proprio in occasione delle elezioni europee che oggi hanno sancito l’elezione a Strasburgo di Giusi Princi e Mimmo Lucano. Tommaso Rossi è nato a Cardeto (Reggio Calabria) nel 1927. Franco Arcidiaco lo ricorda con grande partecipazione, in quanto all’età di 17 anni Rossi ha partecipato alla guerra di liberazione dal nazifascismo come volontario nel Corpo Italiano di Liberazione. Iscritto al Pci dal 1944, è stato segretario della Federazione reggina e catanzarese del Comitato regionale calabrese. E’ stato anche dirigente del movimento contadino. Ha fatto parte del Comitato Centrale del Pci, dal 1968 al 1984.

Durante le occupazioni delle terre del 1950 è stato arrestato a Taurianova e l’anno dopo durante uno sciopero studentesco per la visita del generale Eisenhower. Nel 1964 è stato eletto nel Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Dal 1970 al 1985 ha fatto parte del Consiglio Regionale della Calabria, assolvendo la funzione di capogruppo del Pci e di vice presidente dello stesso Consiglio. E’ stato parlamentare europeo dal 1985 al 1989.

Dopo la svolta della Bolognina ha aderito al Pds prima e ai Ds dopo. Ha fatto parte della Direzione Provinciale e Regionale dei Democratici di Sinistra. Nel 2011 è stato nominato nel Comitato d’Onore dell’ANPI di Reggio Calabria. E’ morto alla veneranda età di 85 anni il 28 giugno 2012.

