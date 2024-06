Europee, Falcomatà felice: “andiamo in Europa con Decaro”. Esalta il PD, poi la stoccata alla Destra

StrettoWeb

Anche il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha commentato i risultati delle elezioni europee, esaltando il risultato dell’amico Decaro. “Missione compiuta! Andiamo in Europa con il nostro Antonio Decaro. Più di 9 mila preferenze a Reggio Calabria, 24 mila in Calabria, complessivamente quasi 500 mila nel collegio. Uno dei risultati più alti di sempre! Il Partito Democratico prima forza politica al Sud con quasi 1,2 milioni di voti, che portano in Europa ben 5 parlamentare. Insieme ad Antonio quindi auguri di buon lavoro anche a Lucia Annunziata, Lello Topo, Pina Picierno e Sandro Ruotolo”, le sue parole sui social”.

Poi uno sguardo al futuro. “Un risultato straordinario che ci consegna una grande responsabilità, ancora più importante considerando che il Pd è il primo partito tra i giovani anche a livello nazionale. Intorno al Partito Democratico ed in particolare al Sud, con la guida della segretaria Elly Schlein, va costruita un‘alternativa forte di governo ad una destra sempre più disgregata ed autoreferenziale”.

Infine Falcomatà ha augurato “buon lavoro anche agli altri parlamentari europei eletti in Calabria: Mimmo Lucano, Giusi Princi, Pasquale Tridico e Denis Nesci. L’auspicio è quello di poter collaborare con tutti loro, all’insegna della sinergia istituzionale, per la crescita del nostro territorio”, ha aggiunto.

