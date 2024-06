Europee, gli exit poll in Spagna: popolari avanti sui socialisti

StrettoWeb

In Spagna, secondo l’exit poll di Sigma 2 per RTVE, il Pp, guidato da Dolors Montserrat, avrebbe vinto le elezioni con il 32,4% dei voti e 21-23 seggi (attualmente sono 13), con un vantaggio di 2 punti sul Psoe guidato alle europee dalla vicepremier per la transizione ecologica Teresa Ribera, che resterebbe al 30,2% e fra 20 e 22 eurodeputati (ora ne hanno 21). Vox, con il 10,4% si conferma terza forza politica, con 6 seggi (ne aveva 4).

Mentre la piattaforma di sinistra Sumar si attesta come quarta forza con il 6,3% e 3-4 seggi, seguita dagli ex soci di Podemos con 4,4% e 2-3 seggi. Ahora Republicas (coalizione formata da Erc, Eh Bildu e Bng) otterrebbe il 4,3% e 2-3 seggi.

