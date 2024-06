Europee, Caruso (FI): “campagna elettorale entusiasmante”

StrettoWeb

“Si chiude oggi una campagna elettorale entusiasmante, che ha visto tutti i candidati e le candidate di Forza Italia incontrare migliaia di cittadini, imprenditori, giovani, operatori sociali. Una campagna elettorale che ha confermato come Forza Italia sia, anche in Sicilia, il naturale punto di approdo e di impegno per i moderati e i liberali”. Lo ha dichiarato Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia in Sicilia, partecipando oggi a Napoli all’iniziativa nazionale di chiusura della campagna elettorale degli azzurri.

“Abbiamo chiaramente percepito e registrato in queste settimane come il consenso attorno alla lista di Forza Italia sia cresciuto costantemente, grazie al lavoro svolto a livello nazionale dal segretario Tajani e grazie al lavoro nel territorio svolto dai nostri candidati. Siamo certi che il risultato di Forza Italia in Sicilia contribuirà in modo determinante al successo nazionale del nostro partito, che si confermerà elemento centrale nel Partito Popolare Europeo”, conclude Caruso.

