Europee, Barbera: “i risultati confermano la grande presenza di Forza Italia a Messina”

“I risultati delle elezioni europee certificano la straordinaria affermazione di Forza Italia e l’ottimo stato di salute che il partito ha in Sicilia e nella provincia di Messina, con una buonissima affermazione anche in città”. Così, il coordinatore cittadino degli azzurri, Antonio Barbera, commenta i numeri che premiano il partito guidato da Antonio Tajani.

“In Italia siamo la seconda forza della coalizione di centrodestra e in Sicilia primo partito”, osserva Barbera. “I numeri usciti dalle urne, riguardanti la provincia di Messina – aggiunge – avvalorano la nostra presenza sul territorio, contrariamente a quanto pensava qualcuno. Siamo il secondo partito in provincia e in città sfioriamo il 13 per cento. Soddisfatti, anche, per l’importante risultato di Bernadette Grasso che è tra le più votate dei candidati messinesi”.

“Forza Italia – conclude il segretario cittadino – è stata premiata dagli elettori che vedono nel nostro partito il grande attrattore per i moderati, ruolo che ricopre sempre più anche nell’Isola e nella nostra provincia. È stata premiata la politica moderata, del dialogo, del confronto e del buon senso, quella preferita anche dal mondo imprenditoriale e da chi ogni giorno lavora per questo Paese”.

