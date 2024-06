Elezioni, il Sindaco di Seminara Piccolo: “qui Azione al 32%, ampio margine per migliorarci in futuro”

StrettoWeb

“Seminara, in controtendenza con il resto del paese, dà una risposta forte ad un progetto politico nuovo e sconosciuto ai più. Nonostante Azione abbia ampi margini di crescita, è ancora una creatura nuova ed ha il tempo di trovare un proprio equilibrio, allargando il bacino cei consensi. Pertanto, oltre alla fiducia riposta nei confronti del candidato più votato, non solo di questa tornata elettorale, l’On. Ferrandino, c’è un lavoro di confronto con gli elettori e di fiducia riposta in chi, con queste elezioni, ha deciso di misurarsi mettendoci la faccia ed impegnandosi in prima persona”. E’ quanto afferma in una nota il Sindaco del Comune di Seminara Dott. Giovanni Piccolo

“Questo che lo rende ancora più significativo, una sfida colta con entusiasmo e con coraggio, senza nascondersi e senza l’aiuto del grande partito che, come sappiamo, permette, giocando con gli accoppiamenti, di ottenere risultati spesso sovradimensionati. Azione a Seminara va oltre il 32%, l’On. Ferrandino ha ottenuto 199 preferenze che corrisponde a oltre il 25% a e oltre l’8,5% del totale in Provincia di Reggio Calabria. Nonostante non si possa riconfermare al Parlamento Europeo, a lui vanno comunque fatti i complimenti e i ringraziamenti per l’amicizia e per le continue interlocuzioni che in questi anni ci ha concesso di avere. Continuerà a dare il suo prezioso contributo politico come da Sindaco di Casamicciola e, per questo, un enorme in bocca al lupo va fatto a lui e tutta la sua squadra”.

“Il segnale è chiaro: Seminara è stanca di personaggi o partiti che si ricordano di noi solo prima di ogni tornata elettorale e si apre a chi, come l’onorevole Ferrandino, è stato sempre disponibile e presente per la nostra comunità”.

