Elezioni Europee, quanto guadagna un europarlamentare? Stipendio, rimborsi e indennità: tutte le cifre

L’Unione Europea (UE) è un’entità politica e economica unica nel suo genere, che comprende 27 paesi membri. Il Parlamento Europeo, l’organo legislativo dell‘UE, è composto da eurodeputati eletti dai cittadini degli Stati membri. Ma quanto guadagna esattamente un europarlamentare?

Salario Base

A partire dal luglio 2019, lo stipendio base mensile di un europarlamentare è di circa 9.000 euro lordi. Questa cifra è soggetta a tasse dell’UE e contributi per l’assicurazione sanitaria e la pensione, portando il netto a circa 7.000 euro. Tuttavia, gli eurodeputati sono anche soggetti alla tassazione nazionale nel loro paese di origine, il che può ridurre ulteriormente il salario netto.

Indennità

Oltre allo stipendio base, gli europarlamentari ricevono diverse indennità per coprire i costi associati alla loro attività parlamentare. Queste includono:

Indennità di Soggiorno: Circa 338 euro per ogni giorno di presenza a Bruxelles o Strasburgo durante le sessioni ufficiali. Questa indennità serve a coprire le spese di alloggio e di soggiorno.

Indennità di Spese Generali: Circa 4.576 euro mensili per coprire spese legate all’esercizio del mandato, come affitti degli uffici, costi telefonici, computer, e altro materiale di lavoro. Questa indennità è dimezzata se un europarlamentare non partecipa almeno alla metà delle sessioni plenarie in un anno parlamentare.

Indennità di Viaggio: Gli europarlamentari hanno diritto al rimborso dei costi di viaggio effettivi per partecipare alle riunioni ufficiali a Bruxelles o Strasburgo, così come per le missioni ufficiali fuori dalla sede del Parlamento. Il rimborso copre biglietti aerei in classe economica o ferroviari in prima classe, oltre a un’indennità fissa basata sulla distanza percorsa.

Pensioni

Gli europarlamentari hanno diritto a una pensione a partire dai 63 anni. L’ammontare della pensione è pari al 3,5% dello stipendio per ogni anno di mandato, fino a un massimo del 70% dello stipendio base.

Personale Assistente

Gli eurodeputati ricevono un’indennità per assumere assistenti personali che li aiutino nel loro lavoro parlamentare. L’indennità mensile per il personale è di circa 25.620 euro (da dividere su una decina di collaboratori), utilizzabile per impiegare assistenti accreditati presso il Parlamento, assistenti locali negli Stati membri, e assistenti stagionali.

Copertura Assicurativa

Gli europarlamentari hanno diritto a un’assicurazione sanitaria che copre una parte delle spese mediche, ospedaliere, e odontoiatriche. Inoltre, sono coperti da un’assicurazione contro gli infortuni.

Essere un europarlamentare è una posizione ben remunerata, con un salario base competitivo e una serie di indennità e benefici che coprono vari aspetti della vita lavorativa e personale. Questo pacchetto retributivo è progettato per garantire che i membri del Parlamento Europeo possano svolgere le loro funzioni con l’indipendenza e le risorse necessarie per rappresentare efficacemente i cittadini europei.

Tuttavia, è importante notare che la remunerazione degli europarlamentari è spesso oggetto di dibattito pubblico, con opinioni divergenti sull’adeguatezza degli stipendi e delle indennità in relazione alle responsabilità e alle aspettative della carica.

