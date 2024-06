Elezioni Europee, affluenza definitiva del 49,66%. Alla fine Reggio supera Messina: tutti i DATI

StrettoWeb

Alla fine per le elezioni europee è andato a votare esattamente la metà degli italiani. O un soffio meno, per essere precisi: l’affluenza alle urne definitiva è del 49,66%, in calo di circa cinque punti percentuali rispetto al 54,5% delle precedenti europee del 2019. Affluenza alle urne molto più alta per le Regionali in Piemonte (55,3%) e soprattutto per le Amministrative: mediamente in tutti i comuni d’Italia il dato totale è del 62,66%.

Si conferma nei dati finali anche la forbice tra l’Italia del Nord e quella del Sud: il 49,66% dell’affluenza nazionale è trainato dal 55,15% del Nord/Ovest, dal 53,96% del Nord/Est e anche dal 52,52% del Centro Italia. Al Sud, invece, ha votato appena il 43,73% degli elettori, e addirittura nelle isole (Sardegna e Sicilia) appena il 37,03%.

Per quanto riguarda le città, almeno al Sud alla fine la situazione si è livellata: Reggio Calabria sfiora il 40% e supera Messina, appaiata a Cosenza e Catanzaro e ben oltre Palermo e Catania. Le peggiori sono Crotone (28,27%) e Trapani (27,87%).

Vediamo i dati dettagliati con focus su Calabria e Sicilia, e poi l’affluenza Regione per Regione.

Affluenza alle urne per le europee nei comuni capoluogo di provincia in Calabria:

Vibo Valentia 68,57% (si vota anche per le comunali)

(si vota anche per le comunali) Cosenza 39,94%

Reggio Calabria 39,73%

Catanzaro 39,69%

Crotone 28,27%

Affluenza alle urne per le europee nei comuni capoluogo di provincia in Sicilia:

Caltanissetta 62,87% (si vota anche per le comunali)

(si vota anche per le comunali) Enna 41,45%

Messina 38,85%

Palermo 36,53%

Ragusa 33,52%

Agrigento 33,34

Catania 33,01%

Siracusa 31,62%

Trapani 27,87%

Affluenza alle Urne nei principali Comuni calabresi in cui si vota per il Sindaco e il Consiglio Comunale:

Mendicino 67,72%

Vibo Valentia 66,58%

Trebisacce 64,14%

Cittanova 63,26%

Rizziconi 62,52%

Montalto Uffugo 61,36%

Mileto 60,26%

Corigliano-Rossano 59,27%

Roccella Jonica 50,05%

Affluenza Elezioni Europee alle ore 12:00

Dato nazionale: 49,66%

Circoscrizioni:

Nord Ovest: 55,15%

Nord Est: 53,96%

Centro: 52,53%

Sud: 43,73%

Isole: 37,31%

Regioni:

Umbria: 60,61%

Toscana: 59,04%

Emilia Romagna: 59,01%

Piemonte: 56,59%

Lombardia: 55,42%

Marche: 54,51%

Veneto: 52,62%

Liguria: 50,63%

Friuli Venezia Giulia: 48,28%

Molise 47,97%

Abruzzo: 47,13%

Trentino Alto Adige: 46,97%

Lazio: 46,64%

Campania: 43,97%

Puglia: 43,59%

Basilicata: 42,82%

Valle d’Aosta: 42,56%

Calabria: 40,31%

Sicilia: 38,01%

Sardegna: 34,76%

I dettagli sull’affluenza a Messina

Il rilevamento dell’affluenza dei votanti per le Elezioni Europee 2024, effettuato alle ore 23, alla chiusura definitiva delle operazioni di voto, ha registrato 71.322 votanti (35.391 uomini e 35.931 donne), pari ad una percentuale del 38,85. Alle Europee del 2019, sempre alla chiusura definitiva dei seggi, i votanti furono 69.714 (35.833 uomini e 33.881 donne), pari ad una percentuale del 36,71; alle Europee del 2014, i votanti furono 74.579 (38.347 uomini e 36.232 donne) con una percentuale finale del 37,95. Alle Europee del 2009 i votanti furono 86.813 (43.457 uomini e 43.356 donne), pari ad una percentuale finale del 43,51. Alle consultazioni del 2004 i votanti furono 112.748 (56.024 uomini e 56724 donne), pari ad una percentuale finale del 55,88. Per le Europee del 1999 nei seggi comunali di Messina si registrò una percentuale conclusiva del 61,94. Alla chiusura dei seggi nel 1994 (si votava anche per le Amministrative) la percentuale fu del 74,56 per cento. Il riepilogo delle affluenze delle Elezioni Europee 2024, prima di quella conclusiva delle ore 23 di oggi, è il seguente: alle ore 23 di sabato 8 giugno, 22.434 votanti con una percentuale del 12,22; alle ore 12 di domenica 9 giugno, 36.686 votanti con una percentuale del 19,98; e alle ore 19 di domenica 9 giugno, 57.760 votanti, pari ad una percentuale del 31,46.

