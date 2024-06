Elezioni Europee, boom di preferenze per Giusi Princi e Mimmo Lucano: i due reggini vicinissimi all’Europarlamento

StrettoWeb

E’ un vero e proprio boom di preferenze per Giusi Princi e Mimmo Lucano nella lunga notte dello spoglio delle elezioni europee: i due candidati reggini di Forza Italia e AVS sono davvero molto vicini all’elezione all’Europarlamento di Strasburgo.

In base ai primi dati, che nella circoscrizione Sud sono relativi a 1.305 sezioni già ufficialmente scrutinate sulle 14.992 totali, Mimmo Lucano è addirittura il più votato in assoluto con 4.776 preferenze; Giusi Princi invece è al momento quarta nella lista di Forza Italia con 2.570 preferenze, preceduta soltanto da Tajani, Martusciello e Ballone. Una posizione, però, che con ogni probabilità potrebbe bastare in quanto Tajani non usufruirà del seggio per l’Europarlamento.

Deve però essere ancora scrutinato più del 90% delle sezioni e delle schede, e mancano molti dati dalla Calabria dove Giusi Princi è prima in assoluto in Forza Italia (supera anche Tajani) così come Lucano in AVS. In Calabria lo spoglio sta andando più a rilento rispetto alle altre Regioni. Sbilanciarsi è ancora prematuro, ma i due candidati di Reggio Calabria sono davvero molto vicini all’elezione a Strasburgo. Per loro, e per tutti i loro sostenitori, sono ore di grande fibrillazione.

