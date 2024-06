Elezioni Europee: urne chiuse, al via lo spoglio delle schede | LIVE

StrettoWeb

E’ il momento della verità. Al via lo spoglio per le elezioni europee. Ieri e oggi si è votato per il Parlamento europeo, per le Comunali in 3.700 Comuni e per le Regionali in Piemonte. Sono stati 51,7 milioni gli italiani chiamati ai seggi (5,1 milioni risiedono all’estero). Alle ore 19:00 il dato nazionale per le elezioni europee si è attestato al 40,8%, in aumento di circa 15 punti percentuali rispetto alle ore 12. StrettoWeb seguirà in diretta tutte le fasi dello scrutinio.

A trainare l’affluenza le Regioni del Nord a cavallo tra il 45% ed il 47%, mentre Calabria, Sicilia ed anche Sardegna sono ultime per distacco con valori inferiori intorno poco sotto del 30%.

Candidati

