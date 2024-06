“De Luca prova a controllare il voto con le assistenti sociali”, la smentita di Amministrazione comunale e Messina Social City

StrettoWeb

A seguito della pubblicazione dell’articolo ‘La denuncia: “Cateno De Luca prova a controllare il voto con le assistenti sociali’ del 9 giugno e della giornalista Palmira Mancuso, l’Amministrazione Comunale di Messina insieme all’Azienda Speciale Messina Social City smentisce “categoricamente il contenuto dell’articolo e ogni collegamento tra i fatti raccontati, ritenendo falsa, grave e pretestuosa tale ‘notizia’. Dalle fonti documentali pubbliche, verificate e controllate è palese la totale estraneità dei fatti. Si invitano i giornalisti a verificare le fonti delle loro notizie prima di diffonderle. Per tale motivo, si riporta integralmente un articolo della testata giornalistica “Stretto web” datato 13 gennaio 2021 in cui si rende noto il numero di telefono incriminato e la sua appartenenza. Il numero in questione non è un numero aziendale né pubblico, così come la mail indicata nell’articolo del 2021 è evidente non essere istituzionale, ma privata, poiché in caso contrario l’estensione sarebbe stata @messinasocialcity.it o @comune.messina.it”.

L’Amministrazione Comunale di Messina insieme all’Azienda Speciale Messina Social City si “riservano di valutare eventuali azioni a tutela del nome, dell’immagine e della propria reputazione. Si ribadisce altresì che l’etica amministrativa non tollera e rifiuta qualunque dinamica moralmente criticabile citata nell’articolo”, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.