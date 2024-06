Cosenza, ecco l’altra ufficialità: Delvecchio è il nuovo Direttore Sportivo

StrettoWeb

Il Cosenza completa la sua mattinata di annunci, ufficializzando le notizie ormai nell’aria da giorni. Così, dopo l’addio con Gemmi, ecco l’ingaggio di Ursino come DG e di Delvecchio come DS. Poco fa la nota per l’ex Crotone, ora quella per il Direttore Sportivo. “La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo al Sig. Gennaro Delvecchio“.

“Il Direttore Delvecchio, che si lega al Cosenza con un accordo biennale a partire dal primo luglio 2024, nella scorsa stagione ha ricoperto l’incarico di Vice Direttore Sportivo dell’Hellas Verona mettendo a frutto nella massima serie la sua attitudine nell’individuare calciatori talentuosi. Nato a Barletta è stato calciatore tra le altre di Sampdoria, Lecce , Catania e Bari, una volta lasciato il calcio giocato ha guidato i settori giovanili di Bari e Lecce meritando il riconoscimento di miglior responsabile del settore giovanile. Il Cosenza Calcio dà il benvenuto a Gennaro Delvecchio nella famiglia rossoblù!”, si legge nella nota della società bruzia.

