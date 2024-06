Autonomia, Zaia: “il Sud si lamenta dell’Italia a due velocità? Fossi un Governatore del Meridione…”

StrettoWeb

Il leghista Luca Zaia ha commentato, ovviamente a favore, l’approvazione dell’Autonomia Differenziata, che diventa Legge di Stato. Il Governatore del Veneto ha lanciato un messaggio, quasi consigliato, il Sud Italia, ad approfittare dell’opportunità. “Penso che sia una grande opportunità, ci sono margini di crescita del Sud, con scelte su efficienza e responsabilità. Questa Autonomia non è uno spacca Italia, non è la secessione dei ricchi, ma anzi permetterà di recuperare molte diseguaglianze. Se fossi un Governatore del Sud chiederei di poter gestire in proprio le competenze, perché questa è l’Autonomia“.

“Oggi, che il Sud si lamenta di una Italia a due velocità, dovrebbe poter pensare che questo non è figlio dell’autonomia, ma del centralismo. Essere contro l’autonomia vuol dire difendere lo status quo, per la proprietà transitiva quindi difendere il centralismo”, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.