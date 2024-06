Autonomia, la leghista Simona Loizzo sventola la bandiera della Regione Calabria

StrettoWeb

L’Autonomia Differenziata è ormai legge e la Lega, promotrice del decreto con il Ministro Calderoli, è sicuramente il partito più entusiasta. Tra questi, figurano anche i parlamentari leghisti calabresi, tra cui la Deputata Simona Loizzo. All’approvazione della legge, infatti, la Parlamentare leghista si è “amalgamata” ai suoi colleghi e ha sventolato lo stemma regionale della Calabria.

A notarlo anche Vittoria Baldino, pentastellata calabrese, che ha così commentato: “in foto si vede Simona Loizzo, deputata leghista eletta in Calabria, che espone alla Camera una bandiera della regione Calabria per celebrare l’approvazione dell’autonomia differenziata, meglio nota come lo “Spacca Italia”.

“Mi chiedo: cosa hanno da festeggiare i rappresentanti calabresi? Festeggiano di aver svenduto la propria regione? I tagli lineari alla sanità e ai servizi per i cittadini calabresi? Di aver affossato il Sud e, di conseguenza, la loro terra? Non c’è niente da festeggiare per i calabresi, eppure, dai loro scranni, oggi festeggiano per i loro meri interessi personali. Festeggiano sulle spalle dei calabresi che continueranno a dover emigrare per curarsi, che vedranno ulteriori tagli ai servizi e nessun investimento nelle infrastrutture. Oggi costoro celebrano la morte del Sud e della Calabria“.

