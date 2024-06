Autonomia Differenziata, il Sindaco di Catanzaro: “giorno di lutto per la Calabria”

StrettoWeb

L’Autonomia Differenziata diventa Legge in Italia e, come prevedibile, scatena tutta una serie di reazioni. Tra i contrari c’è il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, che parla di “giorno di lutto per la Calabria”. “Sì – ha scritto – ho avuto la tentazione di esporre la bandiera tricolore listata a lutto dal balcone di Palazzo De Nobili. Non l’ho fatto solo perché serbo un grande rispetto per l’istituzione che rappresento e perché non voglio essere accusato di strumentalizzazione politica”.

“Ma resta un giorno di lutto per la Calabria, mortificata e condannata ad un triste destino da un’Autonomia differenziata costruita a vantaggio dei ricchi del Nord. La nostra battaglia proseguirà. È stato un grande dolore vedere sventolare le bandiere della Secessione nordista nell’aula del Parlamento. Il Sud reagirà e si rialzerà”, ha detto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.