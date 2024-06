Atto vandalico nella notte: ignoti squarciano le gomme dell’auto di un candidato nel cosentino

StrettoWeb

Atto vandalico a ridosso delle elezioni comunali ad Oriolo, in provincia di Cosenza. Nella notte ignoti hanno squarciato le gomme della Fiat Panda di Francesco Bonamassa, candidato consigliere nella lista “Patto di Cittadinanza attiva” che aveva come candidato a sindaco Vincenzo Diego, battuto dal già Primo Cittadino Simona Colotta. L’auto dell’avvocato era parcheggiata in via Roma, nel centro del paese. Un brutto episodio a chiusura della campagna elettorale; sull’accaduto indagano i Carabinieri di Cassano all’Ionio.

