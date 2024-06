Apprendisti, sentenza contro Atm Messina: “faremo ricorso”

StrettoWeb

“ATM S.p.A. rappresenta preliminarmente che sugli apprendisti la giurisprudenza appare altalenante, esistendo già statuizioni favorevoli alla Società. Si prende atto di una sentenza emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Messina che ha ritenuto la nullità di un rapporto di apprendistato professionalizzante, ma – nella piena consapevolezza di aver agito nel rispetto del dettato legislativo – si proporrà ricorso in appello avverso la predetta sentenza, fiduciosi che la Corte d’Appello rivaluterà la vicenda in favore di ATM S. p. A ed in conformità del quadro normativo in cui l’Azienda ha operato“, è quanto scrive in una nota l’Azienda Trasporti di Messina.

“La sentenza infatti appare erronea, poiché la normativa e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il possesso di eventuali competenze già acquisite dal lavoratore non rappresenta ostacolo all’attivazione di un percorso di apprendistato. In particolare, tutti gli apprendisti della nostra Società acquisiscono conoscenze teoriche e/o pratiche ulteriori rispetto alla sola guida degli autobus, inerenti la conduzione dei tram e dei carro attrezzi”, conclude Atm.

