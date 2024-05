Zeleuco di Locri: 2° posto per lo studente Domenico Correale al concorso letterario A.M.M.I

StrettoWeb

Ancora entusiasmo al Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, l’allievo Domenico Correale, della classe V A, si aggiudica il secondo posto al concorso letterario indetto dall’A.M.M.I (Associazione Mogli Medici Italiani) – Donne per la salute, giunto alla sua XVII edizione.

Riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado, richiedeva un saggio/testo argomentativo, intervista, testo poetico, racconto o pagina di diario in lingua italiana, sulla seguente traccia: Un antico adagio masai recita: “Tratta bene la tua terra! Non è un’eredità dei nostri padri, ma un prestito dei nostri figli”.

“Le drammatiche conseguenze della crisi climatica hanno suscitato reazioni molto distanti tra loro nel mondo giovanile: da una parte la protesta contro l’irresponsabile comportamento dei padri, che hanno mal gestito “il prestito”, dall’altra l’impegno, con la gara di solidarietà, che ha visto i giovani muoversi, novelli “angeli di fango” in tante emergenze. Rabbia e serietà d’impegno, atteggiamenti antitetici e coesistenti, nell’universo giovanile, di fronte all’emergenza ambientale?”.

Tra i vari elaborati, giunti e valutati da una giuria composta da docenti, socie qualificate A.M.M.I e da personalità della cultura, col supporto

tecnico della Segreteria Organizzativa, quello di Domenico non è passato inosservato. Lo stesso, guidato dalla prof.ssa Rossella Fontana, ha presentato “Come i tassi”.

Il testo narra la storia di Giacomo, un liceale attivista, che si ritrova, spesso, a compiere azioni eclatanti, per attirare l’attenzione del mondo sulla questione ambientale, tranne che, questa volta, si ritrova appollaiato ad un ramo, e mentre è in bilico e i Vigili del Fuoco tentano di salvarlo, ripensa alla sua vita, a ciò che per lui è vivere sulla terra, bellissima di colori e opportunità, e a cui piacciono i tassi, non quelli comuni, ma quelli del miele, che vivono in Africa, che mangiano

e digeriscono tutto, immuni ai veleni. Animali curiosi, particolari, ma stupidi, come gli uomini, perché non si rendono conto del pericolo a cui vanno incontro.

Predatori come l’uomo, che sta diventando predatore di se stesso, inconsapevolmente. Una narrazione carica di significato, dove il personale si intreccia, magistralmente, con gli avvenimenti che infestano il mondo, coinvolgendo il lettore in prima persona: chiunque può essere Giacomo.

La vincita di Domenico Correale è un altro esempio di come il Liceo Zaleuco ci tenga ad una formazione completa, mettendo gli allievi di fronte a situazioni di crescita, per tirare fuori quei talenti, che, a livello prettamente scolastico, non emergerebbero mai. “La letteratura è

una difesa contro le offese della vita” (Cesare Pavese).

