Volley, la Tonno Callipo rimonta Praia e conquista gara 3

Detto, fatto! La Tonno Callipo tutta gioventù e spensieratezza crede all’impresa e la concretizza in gara-2, superando Praia per 3-1 e rinviando così l’accesso alla finale dei play off promozione per la Serie B a gara-3, domenica prossima sul campo di Scalea. La voglia di riscatto e di prolungare la serie palesata in settimana da capitan Luca Iurlaro, si è concretizzata in campo. Perso il primo set, i tonnetti giallorossi hanno poi fatto valere la loro freschezza di fronte agli esperti avversari, scrollandosi di dosso un certo timore. E così hanno prima pareggiato i conti, quindi operato il sorpasso nel terzo set, per poi mettere il definitivo sigillo nel quarto.

Le parole del tecnico Defina

Al tecnico giallorosso Francesco Defina chiediamo che gara è stata. “Sicuramente una bella partita – inizia – contro un buon Praia che ha vinto la regular season, e che conosciamo essere squadra esperta. In gara-1, seppur con parziali sempre alti, ha prevalso la loro esperienza, venuta fuori nei momenti importanti. Invece due giorni fa in gara-2 abbiamo giocato sempre bene, tranne nel primo set ma consapevoli che contro questo tipo di avversario c’era da soffrire”.

Invece poi si è vista la migliore Tonno Callipo?

“Sì, dal secondo set abbiamo iniziato a battere meglio e murato altrettanto bene. Soprattutto il muro-difesa è stata l’arma che ci ha consentito di fare i vari break”.

Un percorso sicuramente positivo della tua squadra finora.

“Assolutamente sì. Siamo contenti per il campionato fatto ed anche per aver raggiunto questa seconda fase. Ciò perché le gare di play off consentono ai ragazzi di crescere e maturare esperienze significative. È importante altresì disputare le finali nazionali giovanili, poiché tutto ciò contribuisce ad acquisire un bagaglio tecnico superiore”.

Dunque ora tutto rinviato a gara-3 domenica prossima: come si arriva in finale?

“Praia è un’ottima squadra, per poterla battere dovremo essere concentrati e molto determinati in ogni punto. Non possiamo assolutamente regalare nulla poiché loro sbagliano veramente poco. Sappiamo che in gara-3 sarà ancora più difficile, intanto perché giochiamo fuori casa e poi perché la loro palestra non è molto alta, quindi non è facile giocarci e prendere i giusti riferimenti. Siamo inoltre consapevoli che dovremo dare ancora di più rispetto a quanto fatto finora, ma ce la giocheremo tranquillamente. I ragazzi devono essere sereni e contenti del percorso che hanno fatto, e quindi non avere alcuna pressione. Anzi essere positivi perché tutto quel che verrà sarà guadagnato”.

La vincente di Praia-Vibo troverà in finale per la B, la formazione del Paola che, nell’altra semifinale, ha vinto anche gara-2 a Catanzaro per 3-2.

Il tabellino

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA – C’AMA FA’ SPES PRAIA 3-1 (20-25, 25-18, 25-22, 25-11)

TONNO CALLIPO: Iurlaro, Argano, Asteriti, Cariello, Fusco (L), Ippolito, Lupis, Riga, Saturnino, Colica (L2). Ne: Franchino, Kanar, Scutellà. All. Defina

PRAIA: Esposito, Fasano, Magurno, Mariano, Nervino, Novelli, Papa, Quercia. Ne: Lagatta. All. Borelli

Arbitri: Elena Donato e Eugenio Pultrone.

