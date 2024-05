Viola e Università Mediterranea, la partnership per lo sviluppo di Reggio Calabria

StrettoWeb

Il Presidente della Myenergy Viola, dottor Carmelo Laganà, insieme al Vice Presidente dei neroarancio, dottor Vincenzo Romeo, in occasione dell’ultima gara casalinga dei Playoff, hanno accolto e salutato a nome dell’intera società il Rettore dell’Università Mediterranea prof. Giuseppe Zimbalatti e il direttore generale prof. Antonio Romeo.

Ai due prestigiosi ospiti presenti domenica 12 maggio al PalaCalafiore sono stati consegnati il pallone autografato dalla squadra e le maglie da gioco. Nei giorni precedenti, Presidente e Vicepresidente della Myenergy Viola erano stati ricevuti presso la sede dell’Ateneo e, al termine di un cordiale e proficuo incontro, hanno posto le basi per un accordo di Collaborazione sancito da un protocollo d’intesa che svilupperà una partnership su percorsi formativi, specialistici e di condivisione di strumenti e know how per lo sviluppo della città di Reggio Calabria.

Particolarmente soddisfatti in casa neroarancio per la nuova collaborazione; il Vicepresidente dott. Vincenzo Romeo, già docente di Neuropsichiatria Infantile presso l’Universitá Mediterranea ha dichiarato che: “la nostra società ottiene il riconoscimento di partner affidabile anche dall’Universita Mediterranea di Reggio Calabria, con cui avvieremo a breve una collaborazione su percorsi di formazione utili in chiave futura, non solo per noi come società sportiva radicata nella città di Reggio Calabria ma per lo sviluppo stesso di tutto il territorio. Ringraziamo il Rettore della Mediterranea prof. Giuseppe Zimbalatti e il direttore generale prof Antonio Romeo per la loro significativa presenza al PalaCalafiore domenica scorsa e per la loro volontà rivolta ad una fattiva collaborazione con la nostra società“.

