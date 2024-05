Una Viola eroica si arrende all’overtime contro Salerno: reggini fuori dai Playoff fra gli applausi

AGGIORNAMENTI

Fine OT! La Viola perde 85-92 ed è fuori dai Playoff Si torna in campo per 5 minuti di overtime. Tripla di Mei, il peggior modo di iniziare (81-84). Tripla di Chaves (81-87). Fallo su Mesi che va in lunetta: 2/2 (81-89). Due con fallo per Tyrtyshnik: libero extra dentro (84-89). Fallo sulla stoppata di Ani: 1/2 (84-90). Tyrtyshnik ai liberi: 1/2 (85-90). Duranti in lunetta: 2/2 (85-92). Finisce qui.

Fine 4° QT - 81-81 Ultimi 10 minuti! Due dalla media per Chaves (64-62). Dall’altra parte Cessel ne mette 2 con fallo: libero extra put (66-62). Chaves in penetrazione per il -2 (66-64). Pareggia i conti Zanini (66-66). Maksimovic in lunetta: 2/2 (68-66). Chaves si alza dalla media, preciso come sempre (68-68). Tripla di Binelli! (71-68). Uchenna Ani trova la via del canestro, 2 in sottomano con contatto (71-70). Tripla di Maksimovic! (74-70). Elegante il floater di Ani (74-72). Seck in penetrazione, grandissima partita di Omar questa sera (76-72). Chaves con contatto, 2 in sottomano, che bel giocatore l’argentino (76-74). Simonetti in lunetta: 1/2, intanto Zanini esce per il 5° fallo della sua partita (77-74). Tripla di Mei in angolo (77-77). Simonetti, due punti col jumper (79-77). Chaves in lunetta: 2/2 (79-79). 12 secondi al termine, fuori il sottomano di Tyrtyshnik che gira sul ferro, Simonetti a rimbalzo offensivo, fallo e due liberi: 2/2 (81-79). Fuori la tripla di Duranti, tap in clamoroso di Chaves a 3.3 secondi dalla fine (81-81). Ultimo time-out per Cigarini, serve una giocata decisiva o sarà overtime. Esce il tiro di Maksimovic, complicatissimo. È overtime, 81-81.

Fine 3° QT - 62-60 Si torna sul parquet per il secondo tempo. Primi 2 per Misolic (41-37). Tripla di Basile (41-40). Aguzzoli ne mette 2 (43-40). Tripla di Basile, 2 per Chaves (43-45). Seck per la parità (45-45). Chaves riporta avanti Salerno (45-47). Due liberi per Ani, solo uno dentro (45-48). Due per Binelli, lo stesso fa Misolic dalla parte opposta (48-50). Si alza Aguzzoli dalla media, 2 punti (50-50). Due per Misolic e Aguzzoli (52-52). Fallo generoso su Ani, Simonetti lo tocca appena, il giocatore campano reagisce e si accende una piccola mischia: Binelli va a muso duro, gli animi si placano dopo l’intervento degli arbitri. Ani fa 0/2, dall’altra parte Simonetti ne mette 2 con fallo, fuori il libero extra (54-52). Attenzione: si fa male Aguzzoli, esce portato in braccio dai compagni. Dovrebbe trattarsi di un problema alla caviglia: difficilmente lo rivedremo in campo. Tripla di Ani (54-55). Due liberi per Tyrtyshnik (56-55). Due liberi per Seck e due per Chaves (58-57). Due per Tyrtyshnik (60-57). Chaves in sottomano (60-59). Un libero dentro per Mei (60-60). Taglia dentro Seck, due in sottomano (62-60)

Fine 2° QT - Viola avanti 41-35 Due per Tyrtyshnik (21-14). Zanini fa 1/2 dalla lunetta, dall’altra parte Binelli spara da 3: tripla! (24-15). Rimbalzo offensivo e 2 per Ani (24-17). Tripla di Mei, tutto solo, un cecchino (24-20). Zanini in lunetta per fallo di Binelli, sfiora il gioco da tre punti, è solo fallo: 2/2 ai liberi (24-22). Ancora Zanini da sotto su palla persa da Maksimovic (24-24). Maksimovic a rimbalzo offensivo, il più piccolino, lo vince e subisce fallo: 2/2 ai liberi (26-24). Tripla di Binelli!!! (29-24). Zanini in sottomano (29-26). Dalla media Aguzzoli, fin qui partita non brillante, speriamo si sblocchi (31-26). Due per Zampa, gran movimento 360 su Tyrtyshnik che resta fermo… poi prende la mira dall’altra parte e spara da 3! (34-28). Viola in bonus, fallo di Simonetti, Misolic in lunetta: 1/2, ripete il secondo e lo sbaglia due volte (34-29). Yusupha Konteh stoppa Duranti, poi fa segno “No! No!” con il ditino alla Mutombo. Spettacolo! Ma Duranti punisce da 3 poco dopo… (34-31). Maksimovic in lunetta: 2/2 (36-31). Chaves in contropiede su palla rubata da Mei: 2 punti (36-33). Altra tripla di Giovanni Cessel (39-33). Due per Zanini (39-25). Due dalla lunetta per Maksimovic (41-35). Finisce qui il primo tempo.