Risultati Playoff, Viola fuori dopo Gara-2: si ferma Capo d’Orlando | TABELLONE

In archivio anche la seconda giornata dei Playoff di Serie B Interregionale Girone Sud. Arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Viola che cede a Salerno in Gara-2 dei Playoff. Reggini sconfitti 85-92 all’overtime da Salerno che passa il turno. Due vittorie in due gare anche per Ragusa che supera 70-75 Milazzo e Molfetta che batte in trasferta 71-75 Sala Consilina. Si deciderà in Gara-3, invece, Basket School-Orlandina: i ragazzi di coach Bolignano sconfitti 65-62.

Risultati Gara-1 dei Playoff di Serie B Interregionale Girone Sud

Basket School-Orlandina 65-62

Sala Consilina- Molfetta 71-75

Milazzo- Ragusa 70-75

Myenergy Viola-Salerno 85-92

Il tabellone dei Playoff di Serie B Interregionale Girone Sud

1ª Orlandina vs 8ª Basket School 1-0

4ª Molfetta vs 5ª Sala Consilina 2-0

