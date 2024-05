Viola-Salerno, Binelli: “rimpianto per gli infortuni, ma siamo felici per la stagione” 

StrettoWeb

Myenergy Viola sconfitta anche in Gara-2 da Salerno, i reggini dicono addio ai Playoff. In conferenza stampa capitan Binelli analizza così la gara: “partita che abbiamo perso ci sta, abbiamo girato in 6-7, Aguzzoli si è fatto male, poi l’overtime. Abbiamo fatto un’ottima stagione partendo praticamente dal niente, come ha detto il coach, siamo comunque felici. Gli ultimi 5 minuti ero finito, alla fine non c’eravamo, girando in 6 è dura.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb su quanto abbia pesato la sua assenza in Gara-1, quella di Mavric e l’infortunio di Aguzzoli in Gara, 2 il capitano ha dichiarato: “c’è sicuramente del rimpianto. Negli ultimi 2-3 mesi non abbiamo mai avuto la squadra al completo. Che sia stata l’influenza, o come Timmy oggi, eravamo sempre 2 uomini in meno. Però il basket è anche questo e bisogna sapersi adattare“.

In conclusione, sulla crescita personale e professionale in stagione, Binelli ha dichiarato: “abbiamo portato tutti le nostre cose positive e anche quelle negative, com’è normale in una squadra. Siamo migliorati tanti da inizio anno come gruppo e come squadra. Chi vince il campionato? Brutta domanda…”.

