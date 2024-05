Villa, via ai lavori per nuovo centro sportivo: sorgeranno campi da calcetto, basket, padel e non solo

StrettoWeb

Sono stati consegnati i lavori di realizzazione del Centro sportivo polivalente degli Istituti professionale alberghiero-turistico e “Nostro Repaci” di Villa San Giovanni. Dall’investimento della Città Metropolitana, per 750 mila euro, sorgeranno un campo di calcetto, un playground di basket, un campo di paddle ed un’area fitness estesa su due livelli ed immersa nel verde destinati agli studenti, alle studentesse e all’intera comunità villese. Il progetto, redatto in conformità alla normativa vigente ed alle norme Coni per l’impiantistica sportiva, è stato illustrato dai tecnici dell’Ente alla presenza del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, del vicesindaco Carmelo Versace, della sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, e della dirigente scolastica Enza Loiero.

Grazie all’intervento di Palazzo Alvaro, dunque, verrà recuperata una vasta area degradata e parzialmente in disuso, originariamente concepita come area sportiva polifunzionale, attualmente impropriamente utilizzata per buona parte come parcheggio auto. Il nuovo Centro sportivo polifunzionale, invece, sarà versatile, moderno, accessibile a tutti per la pratica di varie attività da svolgere in condizioni di totale e assoluta sicurezza. Intorno alle strutture sportive, poi, sono state concepite diverse aree da dedicare allo studio, complete di tavoli e panchine, dove i ragazzi e le ragazze potranno continuare il loro percorso didattico all’aperto, immersi nella natura e con lo sfondo inimitabile dello Stretto.

Nel complesso dei lavori, rientra anche la sostituzione dei corpi illuminanti perimetrali esistenti e l’installazione di nuovi Led da posizionarsi lungo i percorsi pedonali e negli impianti sportivi. Previste, ancora, la regimentazione delle acque meteoriche, il rifacimento dei percorsi pedonali della tipologia drenante, la risistemazione delle aree a verde e la piantumazione di nuove essenze arboree, il riempimento di alcune aree con nuova terra di giardino e la contestuale formazione di prato, la sostituzione delle ringhiere fatiscenti e l’installazione di rastrelliere per le biciclette.

