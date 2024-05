Al via il “Giro di Sicilia”: partite da Palermo 200 vetture storiche

StrettoWeb

Con un rombo di motori in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, a Palermo, è entrato nel vivo il Giro di Sicilia. Duecento auto storiche sono partite dal capoluogo siciliano per la prima tappa che si concluderà nella tarda serata. Una manifestazione che rievoca la corsa voluta dai Florio nel 1912 e che nasce in connubio con la mitica ‘Targa’, con l’obiettivo di mostrare ai driver le bellezze dell’Isola.

A organizzare la rievocazione è, con Ctf Viaggi, il Veteran car club Panormus, che da tempo se ne occupa e che quest’anno compie cinquant’anni di attività. Gli equipaggi provengono da tutta Europa, soprattutto da Francia, Inghilterra, Germania, Belgio, ma anche dall’America del Nord, dall’Argentina e dal Giappone. Anche quest’anno il Giro di Sicilia è patrocinato dal Comune di Palermo e sponsorizzato dal Gruppo la Nuova Sicilauto di Palermo, Magic Sport, Bartolini e Mauri assicurazioni, da Grandi navi veloci e da Mafra.

Il Giro di Sicilia è un evento Asi-Fiva (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) ed è inserito all’interno della manifestazione nazionale Circuito Tricolore Asi (Automotoclub storico italiano), patrocinato dai ministeri della Cultura e delle Infrastrutture e Trasporti, dall’Anci (associazione dei Comuni), da Città dei motori e dalla Costa del mito. Alla partenza erano presenti, tra gli altri, il presidente del Veteran car club Panormus e consigliere federale Asi, Antonino Auccello, il presidente Asi, Alberto Scuro e l’assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.