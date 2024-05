Vannacci: “Mussolini? Confermo: uno statista come Stalin e Kennedy”

StrettoWeb

“Non firmerei mai una dichiarazione di antifascismo. Mussolini? Confermo: uno statista come Stalin e Kennedy. Il Duce ha compiuto nefandezze ma ha fatto anche cose buone come la bonifica dell’Agro Pontino“. Lo afferma in una nota il candidato Lega alle europee, Roberto Vannacci.

“Favorevole alla prostituzione legale, anche io ho fatto i puttan tour con gli amici, ma solo per guardare la mercanzia delle signore. Non condanno chi va a prostitute, se la donna fa una scelta libera perché non può vendere il corpo? In tv gli omosessuali sono troppo rappresentati, è un condizionamento sociale. Gay non si nasce, nessuno ha mai scoperto il gene dell’omosessualità. Gli omosessuali sono anormali, come sono anormale io che porto il 46 di scarpe. Ce ne sono pochi, è un dato statistico. Anche tra i paracadutisti ci sono gay” afferma ancora Vannacci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.