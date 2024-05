Ufficiale, l’Unicusano di Bandecchi è sponsor della Vibonese: “opportunità per il nostro club”

StrettoWeb

Adesso è ufficiale: l’Università Niccolò Cusano, di cui è proprietario Stefano Bandecchi, è sponsor della Vibonese. Il Sindaco di Terni lo aveva annunciato qualche settimana fa a Reggio Calabria, nel corso del suo tour in giro per la regione. Poi i nuovi dettagli forniti dal club rossoblu, la richiesta di Caffo di ingresso in società (rifiutata dall’ex Presidente della Ternana) e l’accordo di sponsorizzazione. Ricordiamo che Bandecchi aveva proposto questa offerta alla Fenice, che però ha rifiutato.

Ora ad annunciare l’accordo è il DG Gagliardi in un’intervista a Tag24: “abbiamo sempre avuto sponsor legati al territorio e al gruppo Caffo, questa è un’opportunità che ci permette di lavorare con attori impegnati sul piano nazionale come Unicusano. Speriamo che l’esempio di Bandecchi possa essere emulato anche da altri imprenditori”. La maglia con nuovo sponsor, tra l’altro, sarà presente anche in occasione del playoff tra Vibonese e Fenice Amaranto.

