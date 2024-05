L’ultima follia dal PD: “basta bambole alle bambine. E aboliamo il ferro da stiro, meglio stropicciare i vestiti. E’ per il clima”

StrettoWeb

Non sanno più cosa inventarsi. Alcuni politici estremisti, negli ultimi tempi, sembra quasi che si impegnino a sparare la follia più assurda. Con un colpo secco, in poco tempo, vorrebbero comprimere le passioni e le attitudini di ognuno, nel nome e per conto dell’uniformità a tutti i costi. Ma l’Italia non è fatta solo di bambine che vogliono fare il benzinaio e di bambini che vogliono giocare con le Barbie. Anzi, a nessuno è mai stato impedito di farlo. Ci sono ancora bambini che vogliono giocare a calcio e bambine che vogliono giocare a fare la mamma.

Non a tutti sta bene, però. L’ultima follia arriva, guarda caso, dal PD. Annalisa Corrado, eurocandidata dem alle Europee di giugno, nel correre per il collegio del Nord-Est si presenta ai suoi elettori con delle frasi ad effetto che – sinceramente – non fanno altro che provocare strane irritazioni. “C’è qualcosa che non va bene né per i maschi e né per le femmine – dice in un video pubblicato sul sito del PD – Basta entrare in un negozio di giocattoli per capirlo. Ci sono i giocattoli rosa e quelli blu. Da una parte c’è il ferro da stiro, che io abolirei perché abbiamo problemi di risorse energetiche? Stropicciamoli per il clima. E poi l’aspirapolverina, il glitter. Tutte le robe per essere brave donne di casa e anche un po’ fru fru“.

Quindi, ricapitolando, siccome ad Annalisa Corrado non piace stirare, non piace fare la donna di casa (ma anzi “da piccola volevo fare il benzinaio”), allora nessuno deve farlo. Aboliamo il ferro da stiro. Meglio stropicciare i vestiti. E’ per il clima. Magari non laviamo i piatti e non spolveriamo casa, che ci siamo. E poi le bambole. Ma cosa sono le bambole? Le bambine ci giocano da una vita. E mai nessuno le ha forzate. Sono passioni, attitudini. E se qualcuno preferisce le macchinine, mai nessuno gli ha impedito di giocarci.

Sul tema si è espresso anche il Ministro Matteo Salvini: “Ci sarebbe da ridere se le stupidaggini esposte con tanto entusiasmo dalla candidata del PD non fossero il sintomo di qualcosa di peggio. Ma se osate fiatare, occhio, siete arretrati, retrogradi, oscurantisti, ‘loro’ invece sono il progresso!”, ha scritto.

