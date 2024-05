Tre studenti del Campanella alla Finale nazionale dei Giochi Matematici della Bocconi

StrettoWeb

Straordinari successi per gli studenti reggini della Scuola Secondaria di Primo Grado del Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria. Sfideranno i migliori d’Italia alla Finale nazionale dei Campionati Internazionali, che si terrà il 25 maggio p.v. presso l’Università Bocconi di Milano, gli allievi: Alampi Marta (classe 2^C), Martino Domenico (classe 1^A), Andarivieni Salvatore (classe 2^A).

In questa occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale che si terrà, quest’anno, a Parigi, presso l’Ecole Polytechnique di Palaiseau, il 25 e 26 agosto 2024.

Marta, Domenico e Salvatore, tre “piccoli-grandi geni” che, alle semifinali del 16 marzo u.s.,si sono posizionati rispettivamente al 30°, 35°, e 38° posto, tra i 380 studenti della categoria C1, conquistando l’accesso all’ambita finale.

La Dirigente Scolastica, Dottoressa Francesca Arena, orgogliosa dei ragazzi, per gli ottimi esiti raggiunti, si è complimentata con loro per le capacità dimostrate e l’impegno profuso, estendendo il suo compiacimento al fondamentale e sinergico coordinamento dei giochi, realizzato dalla Referente d’Istituto, Professoressa Caterina Maria Ielo, la quale affiancherà i ragazzi in questa straordinaria esperienza presso il prestigioso ateneo.

Dunque, “un mettersi in gioco”, dalle emozioni indescrivibili che, non finisce qui, perché spronerà a raggiungere risultati sempre migliori nel percorso formativo e di crescita.

“I numeri governano il mondo”

(Platone)

