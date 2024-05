Tragico incidente stradale in Sicilia, moto contro due auto, morto un 31enne

StrettoWeb

Un motociclista di 31 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla Strada statale 114, la Catania-Messina, in territorio di Guardia Mangano, frazione di Acireale. L’uomo era alla guida di una Honda Cbr 600 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con due auto: una Volkswagen e un’Hyundai. Sul posto sono intervenuti personale del 118, Vigili del fuoco, la Polizia locale e Carabinieri della stazione di Guardia Mangano e della compagnia di Acireale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.