Tragedia a Catania: 18enne muore improvvisamente dopo un infarto

StrettoWeb

Una tragedia immane ha scosso la Sicilia tutta, in particolar modo Catania e Siracusa. Kevin Fiorentino, un ragazzo di 18 anni nato a Siracusa, è morto per un infarto a Catania. Ancora frammentarie le informazioni sull’episodio. I soccorritori avrebbero provato immediatamente a rianimarlo, ma invano.

Intanto, ovviamente, la notizia ha scosso tutta la Regione, soprattutto le due comunità. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio, solidarietà e dolore per il giovane, da amici a parenti e conoscenti. “Perché Kevin. Non dovevi. L’angelo più bello”, si legge in un post. “Oggi sentire questa tremenda tragica notizia mi ha distrutto il cuore. Kevin…non ci sono parole. Ti ho visto nascere e crescere…eri come un figlio per tutti noi…gentile ed educato, non oso immaginare il dolore dei tuoi familiari, mi stringo fortemente alla famiglia, ti vedevo sempre con la tua fidanzata e mi dicevo… Che sono belli. Il mio pensiero va anche al tuo piccolo amato fratellino. Non si può accettare una cosa del genere. Stavi per compiere i tuoi 18 anni. Fai buon viaggio amore mio ti porteremo sempre nel cuore mister merendina”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.