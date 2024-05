Tragedia a Castrovillari: 68enne travolto ed ucciso da un’auto | NOME

StrettoWeb

Destino fatale per un professore in pensione di 68 anni a Castrovillari: Carmine De Angelis, questo il suo nome, è stato trovarlo ieri pomeriggio nella centralissima via XX settembre a Castrovillari. Parè che l’uomo stesse attraversando la strada quando una Hyundai Atos l’ha preso in pieno. Il conducente si è fermato pochi metri dopo per prestare soccorso.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate: a dare i primi soccorsi sono state una coppia ed un’altra signora. Il 68enne, sbalzato ad una decina di metri, è stato trasferito d’urgenza allannunziata di Cosenza dove, purtroppo, è spirito oggi.

