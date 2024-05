Terribile incidente stradale sulla SS107 Silana Crotonese: un ferito, bimba di 11 anni illesa miracolosamente | FOTO

StrettoWeb

Nel pomeriggio alla ore 16:30 circa, la sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone veniva allertata per un incidente stradale sulla SS 107 km 124 nel territorio del comune di Scandale. Arrivati sul posto vi erano due autovetture coinvolte, una Mercedes ed una Fiat Uno.

L’intervento dei vigili del fuoco e valso all’estrazione del conducente della Fiat uno C.C. del 1941 incastrato tra le lamiere divelte, estratto repentinamente e consegnato ai sanitari per i trasporto in ospedale, mentre il conducente della Mercedes B.F. del 1971 con una bambina del 2013 illesi, tutti originari di Rocca di Neto. Durante le operazioni di soccorso la statale 107 è stata parzialmente bloccata, per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto 118 e Polizia per i rilievi del caso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.