Taurianova e la forza del riscatto: la Capitale Italiana del Libro 2024 tra sogno e orgoglio

StrettoWeb

Un sogno con realizza. L’orgoglio di un territorio che, in nome della cultura, raggiunge un riscatto voluto, sudato, meritato. “Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024” non è solo un titolo. Non è solo retorica. E’ un successo straordinario al quale si è giunti grazie alla caparbietà di un’amministrazione che si è rimboccata le maniche e si è aperta al territorio, al mondo, facendo rete.

Si è svolta oggi a Villa Zerbi, a Taurianova, la presentazione del progetto “Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024“, premiato dal Cepell – Istituto autonomo del Ministero della Cultura – che ha conferito alla cittadina della provincia reggina il riconoscimento per quest’anno. Hanno preso parte alla conferenza di presentazione Pierfranco Bruni, presidente della Commissione del Ministero della Cultura, Giusi Princi, vicepresidente della Regione Calabria, Carmelo Versace, vicesindaco della Città Metropolitana, Rocco Biasi, sindaco di Taurianova, Maria Fedele, assessore alla Cultura del Comune di Taurianova. In video collegamento parteciperà il presidente del Cepell Adriano Monti-Buzzetti. A moderare l’incontro Piero Muscari, giornalista e co-direttore artistico.

“Sono convinto che la leva della cultura è quella giusta per innalzare il livello per la nostra comunità“, ha affermato il sindaco Biasi. A fare eco al primo cittadino l’assessore alla cultura Maria Fedele, il cui impegno ha fatto da propulsore al percorso che ha portato Taurianova a diventare Capitale della Cultura. “E’ un sogno che si realizza per chi come me ha vissuto una vita intera sui libri – ha dichiarato Fedele -, vogliamo far aumentare la voglia di leggere” nei cittadini, anche “facendo conoscere gli autori nazionali“.

“Taurianova diventa modello di una Calabria che vuole considerare la cultura come un ascensore sociale – ha dichiarato la vice presidente della regione Calabria Giusi Princi -. Il vero successo è partire dal basso, anche dalle istituzioni scolastiche che sono diventate centrali. A Taurianova c’è un’accoglienza valoriale fatta di persone che riescono ad amare, ad aggregare“. Da parte della Regione è stato messo in campo un impegno di “500 mila euro per sostenere Taurianova Capitale del Libro“.

Pierfranco Bruni, presidente della commissione del Ministero della Cultura per la Capitale Italiana del Libro, ha spiegato come si è arrivati alla scelta di Taurianova su tutte le numerose proposte ricevute. “Abbiamo tenuto conto di realtà piccole che hanno bisogno di sviluppo, non soltanto sociale ed economico, ma anche culturale. L’aspetto pedagogico nel progetto di Taurianova è stato fondamentale nella scelta. Il riscatto è stato il punto di riferimento trainante di questa scelta” e poi l’umiltà. L’umiltà avvertita dai membri della commissione durante l’audizione, “che ci ha convinto a scegliere Taurianova come Capitale del Libro“.

Per Carmelo Versace, vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, “questa amministrazione ha investito in un percorso di cultura al cui culmine si arriva a tappe”. Importante in questo senso la rete, il gioco di squadra: “stiamo provando a raccontare una storia diversa – ha detto Versace durante la conferenza stampa –. Il vero riscatto di un territorio che insieme ha spinto affinché Taurianova ottenesse il riconoscimento. Qui non solo si realizza un sogno ma anche un modo di raccontare un territorio in maniera diversa“.

Riscatto e rinascita, dunque, a partire dal logo che ritrae un’araba fenice, già presente nello stemma del Comune. Una fenice, come ha spiegato l’assessore Maria Fedele, che “spicca il volo spinta in su dai libri, con il giallo Berlingeri sullo sfondo“. Presente alla conferenza proprio Cesare Berlingeri, artista italiano contemporaneo di Taurianova, noto soprattutto per i suoi dipinti piegati e per l’uso del giallo.

Per rimanere aggiornati sul programma di Taurianova Capitale del Libro, è possibile seguire i canali ufficiali:

https://www.taurianovacapitaledellibro.it/

FB: https://www.facebook.com/taurianovacapitaledellibro

IG: https://www.instagram.com/taurianovacapitaledellibro

Per chi volesse rivedere la conferenza stampa in streaming:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.