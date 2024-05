StrettoWeb

Taurianova è Capitale del Libro 2024 e questo sta creando un grande fermento in città. In onore di questo importante evento il maestro pasticciere Emanuele Scionti ha inventato un dolce: “ho creato un qualcosa che ricordasse un libro con all’interno cioccolata e con agrumi della piana”, è quanto ha affermato ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

“E’ un dolce molto apprezzato che sta andando a ruba, figuratevi che abbiamo prenotazioni anche da fuori paese”, conclude Scionti.

