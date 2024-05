Strage di gatti a Crotone: travati 8 felini uccisi con un arma da taglio poi sventrati e fatti a pezzi

StrettoWeb

Una vera e propria strage di gatti a Crotone, dove sono stati trovati in diverse zone della città 8 gatti uccisi con un arma da taglio poi sventrati e fatti a pezzi. I gatti sono stati ritrovati in diverse zone della città calabrese e subito sono scattate le indagini per cercare i responsabili di questa carneficina. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA ha deciso l’invio lunedì di una denuncia presso la procura della repubblica di Crotone.

In una dura nota di animalisti sostengono che: “Si potrebbe trattare di una azione di uno o più sadici criminali o di una setta satanica, magari per l’iniziazione di qualche nuovo adepto, infatti- scrivono gli animalisti- nel crotonese operano da anni gruppi esoterico-satanisti le cui prime notizie risalgono alla fine del 2013 quando già si parlava di messe nere e suicidi sospetti. Invitiamo a tenere gli occhi bene aperti e a denunciare eventuali sospetti alle forze dell’ordine perchè in queste settimane è toccato ai gatti poi non si sà chi o cosa potrebbe essere di mira. Ovviamente- concludono gli animalisti- non va nemmeno trascurata la pista delle bande di giovani criminali ma questa situazione con le conformazioni dei tagli e dei metodi utilizzati per uccidere gli animali indicherebbero una strada ben precisa: sadismo o satanismo“.

