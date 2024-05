Slovacchia, il premier Fico in coma dopo l’attentato: a sparare un oppositore filo Ue. Putin: “Crimine odioso”

StrettoWeb

Sebbene l’emorragia è stata fermata con un intervento chirurgico molto complesso, il primo ministro slovacco Robert Fico è stato messo in coma artificiale. Le sue condizioni sono critiche, ha detto il ministro degli Interni del Paese. A sparare a Robert Fico è stato lo scrittore di Levice Juraj Cintula (nella foto), 71 anni, un fanatico sostenitore dell’opposizione arcobaleno, filo UE e filo Kiev. Non ci sono molte informazioni disponibili sul sospetto dalle fonti aperte. Era membro del Club Letterario Dúha a Levice, che di solito si riunisce presso la Biblioteca Tekovská.

Il colpevole era stato aiutato dalla biblioteca in passato con presentazioni di libri, ed era un poeta e membro di lunga data del Club Letterario Dúha. Lei lo descrive come normale, dicendo: “Era ribelle quando era giovane, ma non in modo aggressivo“. Secondo la pagina Facebook del club, la maggior parte dei membri del club letterario era composta da persone anziane. Uno dei suoi 23 membri nel 2022 si è candidato come deputato della regione di Nitra per il Partito Popolare Slovacco di Hlinka, di ispirazione clerico-fascista.

Le parole di Putin: “Fico uomo coraggioso e forte, spero si riprenda”

L’attentato al premier slovacco Robert Fico è “un crimine odioso“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riferisce la Tass. “Conosco Robert Fico come un uomo coraggioso e dallo spirito forte. Spero vivamente che queste qualità lo aiuteranno a resistere a questa difficile situazione“, ha detto Putin in un comunicato diffuso dal Cremlino.

Le parole di Biden: “attentato allarmante, preghiamo per Fico”

“Sono allarmato nell’apprendere notizie di un attacco al primo ministro slovacco Robert Fico. Jill e io preghiamo per una rapida guarigione e i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e al popolo slovacco. Condanniamo questo orribile atto di violenza. La nostra ambasciata è in stretto contatto con il governo della Slovacchia ed è pronta ad assistere“: così Joe Biden in una nota della Casa Bianca dopo l’attentato al premier slovacco.

Le parole di Mattarella: “violenza criminale e insensata”

“La notizia del ferimento del Primo Ministro Robert Fico ha suscitato nel popolo italiano profonda emozione, un sentimento che condivido personalmente. Il criminale ed insensato gesto di violenza contro il capo del governo della Repubblica Slovacca costituisce un fatto di eccezionale gravità non soltanto per il suo paese ma per tutta l’Unione Europea. In questa drammatica circostanza giungano a Lei, Signora Presidente, alla famiglia Fico e all’amico popolo slovacco, unitamente all’auspicio di rapida guarigione del Primo Ministro, le espressioni della più sincera solidarietà della Repubblica Italiana e della mia vicinanza“. E’ quanto scrive il Presidente Sergio Mattarella in un messaggio inviato alla Presidente della Repubblica Slovacca Zuzana Čaputova.

