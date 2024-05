Siracusa-Fenice Amaranto, parte la prevendita per la finale playoff di Serie D: i prezzi del settore ospiti

StrettoWeb

Dopo aver sbancato Vibo, la Fenice Amaranto si gioca la vittoria dei playoff nell’ostico campo del Siracusa, arrivato secondo nel girone I di Serie D e per lungo tempo in lotta punto a punto con il Trapani. Gli aretusei hanno stracciato l’Acireale per 3-0 in semifinale e si preparano ad accogliere la squadra di Trocini domenica 19 maggio alle ore 16.

Come comunicato proprio dalla società siciliana, e ripreso dal sito ufficiale del club dello Stretto, è è già attiva la vendita dei biglietti online sul circuito GO2 e nei punti vendita autorizzati. Sul territorio di Reggio Calabria, punto vendita autorizzato BCenters sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop). La prevendita chiuderà alle ore 20 di sabato 18 maggio e non sarà possibile acquistare il tagliando di ingresso al botteghino dello stadio.

Il costo del biglietti del settore ospiti

Costo biglietti settore ospiti:

Prezzo intero € 8 più prevendita

Ridotto under 13 € 5 più prevendita

