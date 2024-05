Sicilia: Liberty Lines ha la sua prima nave veloce ibrida, collegherà l’isola con le Egadi

StrettoWeb

Quello che è avvenuto oggi è un passaggio denso di significato per la compagnia siciliana che ha finalmente potuto cogliere il frutto delle sue recenti scelte strategiche: il monocarena “Vittorio Morace”, che prende il nome del fondatore della società, è la prima unità veloce HSC hybrid al mondo, capace di navigare in modalità totalmente elettrica ad una velocità di 10 nodi per circa 30 minuti in prossimità della costa e poi ricaricare le batterie durante la navigazione in mare aperto quando l’unità è spinta dai motori termici.

La nave Vittorio Morace con una lunghezza di 39,5 metri, una capienza di 251 passeggeri ed una velocità di oltre 30 nodi, rappresenta oggi la migliore soluzione tecnologica disponibile per garantire affidabilità, capienza, velocità, sicurezza della navigazione e ridotto impatto ambientale. La HSC Vittorio Morace è infatti in grado di ridurre le emissioni inquinanti – rispetto ad analoga unità con propulsione tradizionale – dei seguenti valori: -30% di Anidride Carbonica, – 81% di fumi (visible smoke), – 62% di polveri (soot), – 83% di gas inquinanti.

L’innovativo progetto, frutto della collaborazione tra gli uffici tecnici di Liberty Lines, il cantiere Astilleros Armon, il produttore di motori Rolls-Royce Power Systems, il RINA ed il designer australiano Incat Crowther ha goduto del finanziamento del 30% del costo preventivato di ciascuna nave, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso l’apposito capitolo di spesa del Fondo complementare al Piano di Ripresa e Resilienza in osservanza della comunicazione recante la Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022; della direttiva europea finalizzata alla riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili.

In attesa che tutte le 8 navi gemelle attualmente in costruzione siano consegnate alla compagnia entro l’estate del 2026, Liberty Lines è intenzionata ad impiegare la HSC Vittorio Morace sulle proprie linee di collegamento tra Sicilia ed Isole Egadi, già a partire da questo mese.

