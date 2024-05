Sicilia, Germanà: “113,5 milioni per contrastare la dispersione idrica. Grazie Salvini”

StrettoWeb

“Importante l’arrivo di risorse per il contrasto della dispersione idrica nelle reti di distribuzione in Sicilia grazie al lavoro del ministro Matteo Salvini. Previsti, infatti, investimenti per 113,5 milioni di euro che verranno impiegati per modernizzare le reti di distribuzione, potenziare il monitoraggio e ridurre le perdite di acqua potabile”. E’ quanto afferma in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, candidato alle prossime elezioni europee nella lista della Lega per Sicilia e Sardegna.

“Un’ottima notizia per la nostra regione, considerato anche il momento di siccità che stiamo vivendo e per cui è stato dichiarato dal governo lo stato di emergenza nazionale. Dimostrazione della grande attenzione della Lega alle esigenze dei territori e al loro costante ammodernamento ed efficientamento”, conclude Germanà.

