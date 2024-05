Sicilia: domani sciopero di 24 ore Segesta Autolinee, Etna Trasporti e Interbus

StrettoWeb

Sciopereranno per 24 ore domani, giovedì 16 maggio, i lavoratori di Segesta Autolinee, Etna Trasporti e Interbus che si riuniranno in un sit in davanti la sede dell’assessorato regionale ai Trasporti, a Palermo. A proclamare lo sciopero è la Fit Cisl Sicilia.

“In queste aziende – afferma il segretario regionale Fit Cisl Sicilia, Davide Traina – non solo non vengono rispettati gli accordi sottoscritti, ma giornalmente i turni in vigore non rispettano le norme contrattuali e le normative vigenti sul tema della sicurezza sul lavoro, mettendo a repentaglio l’incolumità dei lavoratori e dell’utenza. Non è più sostenibile un nastro lavorativo superiore alle 12 ore giornaliere, con un impegno di guida che supera le 5 ore continuative”.

C’è poi anche il tema dei mezzi, troppo vecchi per garantire la sicurezza. “Cosi si rischia la tragedia – aggiunge Traina – Le varie sollecitazioni di questi mesi al Dipartimento regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti che eroga i finanziamenti pubblici e alla prefettura ad oggi non hanno avuto alcun seguito. Se non arriveranno segnali e interventi immediati, ci rivolgeremo all’Ispettorato del Lavoro, alla polizia stradale e a tutte le istituzioni titolate per evitare ulteriori gravi incidenti sul lavoro”.

