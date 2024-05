Siccità in Sicilia, il M5S insorge contro Lollobrigida: “parole vergognose”

StrettoWeb

Polemiche in Sicilia per le frasi sulla siccità pronunciate dal ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, durante un’interrogazione al Question time nell’aula del Senato. Insorge il Movimento cinque stelle siciliano: “Ancora una volta il ministro Lollobrigida non perde occasione per celare la sua grettezza e razzismo nei confronti del Sud, come del resto è ovvio che faccia il suo partito – dice il coordinatore M5s Sicilia Nuccio Di Paola -. La sua risposta sulla siccità che ‘per fortuna’, parole del ministro, ‘ha colpito il sud’ è la palese dimostrazione che il governo Meloni favorisca le regioni del nord e goda addirittura se il Mezzogiorno è in difficoltà. Si tratta di un fatto gravissimo che tutti i siciliani devono conoscere”. Sulla stessa luniea il capogruppo M5s all’Ars, Antonio De Luca: “Per fronteggiare la tremenda emergenza siccità da Roma arriveranno pochi milioni di euro? Nessuna meraviglia – dice -, al governo Meloni della Sicilia non interessa proprio nulla e le vergognose parole del ministro di Fratelli d’Italia Lollobrigida, cognato della Meloni, lo testimoniano inequivocabilmente”.

De Luca poi aggiunge: “Sentire dire a un ministro della Repubblica che per fortuna la siccità ha colpito il Sud e la Sicilia in particolare, è vergognoso e inaccettabile. É l’ennesima prova che finché questo esecutivo sarà in piedi, per il Meridione non ci sarà alcuna speranza e non oso immaginare cosa succederebbe se approvassero l’autonomia differenziata tanto cara alla Lega e alla Meloni. Da Schifani e dai colleghi siciliani di Fratelli d’Italia – conclude De Luca – ci aspettiamo una seria presa di posizione con i loro amici romani. Dismettano per una volta la casacca di partito e si facciano sentire, possibilmente senza il cappello in mano. E a Lollobrigida dicano di fermare la lingua anziché i treni”.

