Shock in Sicilia: uomo armato tenta di rapire un bambino davanti all’asilo

Episodio shock di fronte ad una scuola materna di Trapani: questa mattina un ragazzo di 26 anni, di origine nigeriana, ha tentato di rapire un bambino mentre stava per entrare nel plesso scolastico. Secondo una prima ricostruzione il piccolo, mano nella mano con la sua mamma – anch’essa nigeriana ed incinta – è stato strattonato dall’uomo che ha tentato più volte di afferrarlo per portarlo via. A dare l’allarme i testimoni presenti davanti alla scuola al momento dell’aggressione.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Trapani che, velocemente, hanno bloccato il 26enne. L’uomo è stato quindi arrestato: è accusato di tentato sequestro di persona, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi; nel suo zaino, infatti, sono stati rinvenuti un’ascia spaccalegna e un coltello con una lama lunga quasi 30cm.

